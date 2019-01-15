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Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı ağabeyine 12,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 20:17 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz'ın ağabeyi meslekten ihraç edilen tarih profesörü Şakir Batmaz, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz'ın ağabeyi meslekten ihraç edilen tarih profesörü Şakir Batmaz, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şakir Batmaz hazır bulundu. Şakir Batmaz savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Örgütün 'ByLock' programı kullanan akademisyenlerin kimler olduğu, kimlerle yazıştıkları bilinmektedir. Benim bu kişiler arasında olmadığım açıkça ortadadır. Tanıkların bir çoğu üniversite ile adli ve idari olarak husumetli kişilerdir. İddiaların bır kısmı dönemin rektörü ve yardımcısı tarafindan yalanlanmıştır. İddiaların amacı, şahsımı ve üniversiteyi yıpratmaktan başka bir şey değildir" dedi.
'KEMAL BATMAZ İLE YÜZEYSEL İLİŞKİMİZ VARDI'
Kardeşi Kemal Batmaz ile ailevi ilişkilerinden başka bir görüşmesinin olmadığını da ifade eden FETÖ şüphelisi Batmaz, "Kemal Batmaz ile resmi ve yüzeysel ilişkilerimiz vardı. Gayrimenkullerimiz, kira gelirlerimiz ve benzeri konular ile annemin rahatsızlığı gibi konularda kardeşim Kemal ile görüşürdük. Bunların dışında Kemal Batmaz ile bir ilişkimiz yoktu" diye konuştu.
HTS kayıtlarındaki kişilerin bir çoğunun sosyal çevresinden insanların olduğunu da iddia eden Batmaz, "Erciyes Üniversitesi'nden ihraç edilen 204 akademik ve idari personelin arasında ismimin bulunmaması suçlamaların asılsız olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda itirafçı olan akademisyenlerin ifadelerinde de ismim geçmemektedir. Bu durum suçlamaların inandırıcı olmadığını ortaya koymaktadır. Mahkemenizin adil bir karar vereceği umuduyla tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Yaklaşık 6 saat süren duruşmada son sözü sorulan Şakir Batmaz, "Ailem ve ben 20 aydır çok ciddi mağduruz. Hiçbir zaman ikinci bir planım ve düşüncem olmadı. Samimi şekilde ifade verdim. Hiçbir zaman ülkemden ve vatanımdan vazgeçmedim. Başkalarının yaptığı hatalardan ve suçlardan dolayı cezalandırılmak istemiyorum. Ülkemizin yetiştirdiği bir bilim adamı olarak, yeniden görevimin başına dönmek istiyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.
Mahkeme heyeti sanık Şakir Batmaz'ı, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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