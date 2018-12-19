Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı ağabeyinin tahliye isteğine ret

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz, 'terör örgütü yöneticiliği' iddiasıyla yargılandığı davada 3'ncü kez hakim karşısına çıktı. Meslekten ihraç edilen Batmaz'ın tahliye talebi reddedildi.

Şakir Batmaz hakkında Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan dava dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davanın iddianamesinde Şakir Batmaz'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi’nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği ifade edildi. Batmaz'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini, FETÖ’nün hâkimiyeti altına sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in tedavisi amacıyla GEN- KÖK (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğu iddialarına yer verildi.Şakir Batmaz hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. .