Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı kardeşi yeniden hakim karşısında

Akademik hayatı boyunca denizcilik üzerine çalışmalar yaptığını belirten Batmaz, "İddianamede yer alan HTS kayıtlarında 22 yüksek rütbeli askerle görüştüğüm yazıyor. Bunlar Deniz Harp Okulu seminerlerimle alakalı görüşmelerdir. Görüştüğüm askerlerin birçoğu halen görevdedir. Ben FETÖ'den yargılandım ve aklandım. Sonra tanık ifadeleriyle yeniden dava açıldı. Tanıkların çoğu da Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) husumetim olan kişilerdir." diye konuştu.

Tanık Halil Sezer ise ERÜ'de fotokopi dükkanı işlettiğini ve Batmaz'ı 2000'li yıllardan beri tanıdığını ifade etti.

Batmaz'a Osmanlı denizciliğini anlatan çalışmasında yardım ettiğini ve bunun karşılığında 3 bin 600 lira alacağı olduğunu dile getiren Sezer, "Batmaz 'bu parayı başka şekilde halledelim' dedi. Kendi öğrencilerini bana yönlendirip, iş getirip bu parayı öyle çıkaracakmışım. Ben bu teklifi kabul etmedim. Bu olaydan sonra bana mobbing uygulamaya başladı. Kardeşi Kemal Batmaz'ı da ERÜ'de birkaç kez gördüm. Batmaz'dan habersiz ERÜ'de kuş uçmazdı. Batmaz'ın talimat verdiği bir kişi benden himmet adı altında para istedi." ifadelerini kullandı.

Tanıklardan Ahmet Karaaslan da ERÜ'de kafe işlettiğini, daha önce hiç görmediği Batmaz'ın emriyle iş yerinden çıkarıldığını öne sürdü.

- "Cemaatçi olduğunu saklayan birisi değildi"

Batmaz'ı 1994 yılından beri tanıdığını anlatan ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Selçuk da "Batmaz'ı defalarca FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Alaattin İslamoğlu ile gördüm. Zaten o dönemler Batmaz cemaatçi olduğunu saklayan birisi değildi. Bütün üniversite Batmaz'ın cemaatçi olduğunu bilirdi." dedi.