Kemal Batmaz'ın karısının yargılandığı dava

Tanıklar, 2008 ile 2012 yılları arasında Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ'ye bağlı okullarda öğretmenlik yaptıklarını belirterek, sanık Karakaya'nın o dönemlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Merzifon 5. Anajet Üssü Komutanlığı'nda çalışan askeri personelden sorumlu "müdür" olarak görev yaptığını, mahrem yapıda "Şükrü" kod adını kullanan sanığın ilçedeki en üst düzey örgüt yöneticisi olduğunu ve bu görevi yaparken daha sonra tayininin İstanbul'a çıktığını öne sürdü.

Duruşmada daha önce verilen ara karar gereği, tutuklu sanıklardan Rüştü Karakaya ile ilgili, bir süre Merzifon'da bulunan 3 tanığın bilgisine başvuruldu.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz katıldı. Diğer tutuklu sanık Rüştü Karakaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımının sağlandığı duruşmada, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşinin de aralarında olduğu ikisi tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın bu hallerinin devamına karar verildi.

Tanıklardan Nusret Yaşar Gül, sanığın Merzifon'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı astsubaylarla ilgili yapılanmanın en üst seviyesinde bulunan "müdür" konumunda olduğunu ve kendisinin de bir süre "müdür yardımcısı" olarak görev yaptığını belirterek, "Birlikte 4 ay çalıştık. 'Şükrü' kod adını kullanıyordu. Örgütte Hava Kuvvetleri yapılanması, Hava Kuvvetleri ile ilgili birimler neredeyse orada oluyordu." dedi.

Duruşmada dinlenilen tanıklardan Mustafa Demir de Merzifon'da öğretmen olarak görev yaptığı sırada örgütün mahrem yapısında müdür olarak görev aldığını bildiği sanık Karakaya'ya, askerlerden aylık alınan himmetlerin teslim edildiğini dile getirdi.

Beyanı sorulan tutuklu sanıklardan Gonca Batmaz ise aleyhinde savunma yapan diğer sanık Mustafa Caymaz'ın ifadelerini kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Ortak eylemim olmayan insanlarla neden aynı dosyada yargılanıyorum? Bu dava, dosyası ayrılan eşime isnat edilen eylemlerle ilgilidir. Nasıl hakikate ulaşacağız? Tutuklanmamı gerektirecek nasıl bir suç işledim? 25 aydır tutuklu kalmamın ve psikolojik buhran yaşamamın tek nedeni Kemal Batmaz'ın eşi olmamdır."