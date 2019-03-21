Kemal Çebi: ’’Küçükçekmece Gölü üzerinde dev göl sahnesi kurmak istiyoruz’’

CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, ’’Küçükçekmece Gölü üzerinde Türkiye’nin en büyük göl sahnesini kurmak istiyoruz. Bu yönde geliştirmiş olduğumuz projeler var. Bu gölü, İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline getirmek istiyoruz’’ dedi.

Yerel seçimlere az bir süren kala çalışmalarına devam eden CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, Avusturya’da düzenlenen Bregenz Göl Festivali’nin benzerini Küçükçekmece Gölü üzerinde yapacağını açıkladı. Göl üzerine dev göl sahnesi kuracaklarını ifade eden Çebi, gölü İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca Çebi, yapacakları kültür ve sanat faaliyetlerinde gençlere istihdam sağlayacaklarını da aktardı.

’’Küçükçekmece Gölü üzerinde dev göl sahnelerini kurmak istiyoruz’’

Küçükçekmece Gölü’nün, İstanbul’un ender olarak nefes alabileceği yerlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Kemal Çebi, ’’Ne yazık ki bu gölden şimdiye kadar istifade edilemedi. Projelerimizde bu gölden istifade etmeyi planlıyoruz. Kültür ve sanatı, gençleri ve iç turizmi buraya çekebiliriz. Bu gölde festivaller yapmayı planlıyoruz. Avusturya’da düzenlenen Bregenz Göl Festivali var;bu festivalden esinlendik. Küçükçekmece Gölü üzerinde dev göl sahnelerini kurmak istiyoruz. Bu yönde geliştirmiş olduğumuz projeler var. Bu gölü, İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Buradan sadece Küçükçekmeceliler değil, İstanbul’un gençleri ve tamamının istifade etmesini istiyoruz. Burayı kültür ve sanat gölü haline getirmek istiyoruz. Bunun için de çok ciddi ve anlamlı projeler ürettiğimizi söyleyebilirim’’ dedi.