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Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Dj ve Modacı Kemal Doğulu, Bodrum’da sahne aldığı mekanda tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Doğulu, Eylül ayında televizyon programı projesi olduğunu ancak moda programı yapmak istemediğini açıkladı.

Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum

Dj ve Modacı Kemal Doğulu, Ramazan Bayramının birinci günü Bodrum’un en ünlü gece kulüplerinden Pasha Club’ta sahne aldı. Enerjisiyle bir an olsun yerinde durmayan Kemal Doğulu, çaldığı birbirinden hareketli şarkılarla, hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Kemal Doğulu, hayranları ile özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

FLAŞ KARAR!
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Doğulu, yeni projelerinin olduğundan bahsederek, “Birkaç teklif var ama moda ile ilgisi yok. Ben de moda yapmak istemiyorum zaten. Eylül’de görüşeceğiz. Televizyon programı ama konsepti sürpriz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Doğulu moda programı

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