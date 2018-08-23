Kemal Doğulu 'Kadınlar yüzünden modadan soğudum'

Modacı ve DJ Kemal Doğulu Kurban Bayramı'nın ikinci günü Pasha Club'ta sahne aldı. Sahne sonrası muhabirlerle sohbet eden Kemal Doğulu artık moda programı yapmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Yeni bir projem var. Modayla ilgili değil. Modadan soğudum, soğuttular beni. Modadan soğuma sebebim kadınlar. Gerçekten yoruldum. Tek erkek olarak o stüdyoda. İnşallah mümkünse moda yapmak istemiyorum. Ama başka projeler var, değerlendirmeye çalışıyorum. Çok şahane bir moda programı olursa neden olmasın fakat bizim yaptığımız gibi, ona yakın bir şey yapmak istemiyorum. Moda programları ile ilgili arıyorlar ve bana gelen formatları beğenmiyorum. Ama modayla alakalı olmayan bir format var, onunla ilgili düşünüyorum. Bakayım hangisine karar vereceğim."

'ÜNLÜ BİRİYLE DÜET YAPACAĞIM'

Başka projelerinin olduğundan da söz eden Kemal Doğulu, "Yeni projelerim var, kışın bir tane düet yapacağım. Çok ünlü biriyle düet yapacağım ama sürpriz." dedi.



