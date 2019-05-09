MAGAZİN

Kemal Doğulu Tuğçe Ergişi'ye ateş püskürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kemal Doğulu, katıldığı canlı yayında kendisini sevmediğini söyleyerek suçlamalarda bulunan Tuğçe Ergişi'ye "Sen kimsin, haddini bileceksin" diyerek ateş püskürdü.

Jüri üyeliğini Kemal Doğulu, Ivana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in yaptığı Bu Tarz Benim programıyla adını duyuran Tuğçe Ergişi, katıldığı 2. Sayfa programında "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar." diyerek sitem etmiş.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan kuaför ve modacı Kemal Doğulu ise Ergişi'nin hakkında söylediklerine cevap verdi.

"HADDİNİ BİL"

Sunucuların konuyu açmasıyla sinirlenen Kemal Doğulu, şöyle konuştu: "Tuğçe Ergişi kim? Bizim yarışmada bir sürü kız vardı. Önce Kemal değil Kemal bey diyeceksin haddini bil. Ben üzüntüden kahroldum beni sevmediği için o kim? Malzeme çıkarmak istiyorsa başarılı oldu. Korkunç giyiniyordu ve ona göre yorumlar alıyordu. Ve sürekli ağlıyordu, ağlayarak tarz yarışmasında olamazsın.

kemal-dogulu-kendisi-hakkinda-olumsuz-yorumlar-12029966_1087_m

"SEN KİMSİN YA"

Ben bir sürü kızın saçını kestim. 'Jüri diye karşımıza oturtmuşlar' diyor sen kimsin ya? Benim için o bir duvar. Malzeme bulamayan bana yürümeye çalışıyor ahmaklık bu ya. Benim 32 yıllık kariyerim var. Senin 2-3 yıllık televizyon kariyerin için kendimi harcatmam. Ben o jüri koltuğuna zorla oturdum. Çünkü yapımcılarım benim nasıl biri olduğumu biliyor. Sen daha önce ne yapıyordun, şimdi ne yapıyorsun? Buralara gelip onu bunun arkasından konuşmaktan başka ne yapıyorsun sen.

kemal-dogulu-kendisi-hakkinda-olumsuz-yorumlar-12029966_8192_o

"YARIŞMADA BANA YALAKALIK YAPIYORDU"

Benim onun gibi ünüm sayesinde işim yok. İşim sayesinde ünüm var. O kim ki buraya konuk oluyor. Yarışmada bana bayılıp yalakalık yapıyordu. Bu ne şuursuzluk bu ne cüret."

kemal-dogulu-kendisi-hakkinda-olumsuz-yorumlar-12029966_7820_m

"KEMAL DOĞULU'YU HİÇ SEVMEM"

Tuğçe Ergişi, canlı yayında Doğulu için, "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Kazanılan bir popülerlik ve ego var ve bunları ben dahil olmak üzere yarışmacıların üzerinde kullandılar. Bende çok iyi olduğunu düşündüm mesleğini de bilmiyordum. Jüri diye karşımıza getirdiler ben kim olduğunu bilmiyordum, sonrada hiçbir şey olmadığını öğrendim. Bana yaptığı en büyük kötülük 'saçlarını keseceğim' dedi. Kestiği saçı o bile beğenmedi. Şimdi saçlarım küstü uzamıyorlar." demişti.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklifUçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif
Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Doğulu Tuğçe Ergişi

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenan İmirzalıoğlu: Sinem hamile olursa anlarsınız

'Sinem hamile olursa anlarsınız'

Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif

Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif

Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!

Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!

Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze karakolluk oldu!

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Kerimcan Durmaz'ın sahur fotoğrafına tepki! 'Antipati duyuyorum'

Kerimcan Durmaz'ın sahur fotoğrafına tepki! 'Antipati duyuyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.