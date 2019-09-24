Kemal Doğulu'yu sarsan dolandırıcılık! En yakınındaki...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına Kemal Doğulu konuk oldu. Menajeri tarafından dolandırıldığını söyleyen Doğulu, samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Kemal Doğulu’nun açıklamalarından satır başları…

Menajerim tarafından 500 bin TL dolandırıldım. Bu olayda Antalya’da bir organizasyon vardı fırtına çıktı sahne alamadım. Menajerim de mekanın sahibine gidip ‘Kemal bey çıkmadı ama parasını istiyor’ demiş.

MEKANIN SAHİBİ BENİM ARKADAŞIM

Mekânın sahibi de benim arkadaşım. Aradı ‘böyle böyle bir şey var doğru mu?’ diye sordu. Yıllardır bu şekilde yapıyormuş. Ben çalıştığım kanalda tanıştım bu kişi ile şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm önce asistanım yaptım sonra da menajerim yaptım. Bir bir buçuk yıl kadar yaptı-yapmadı.

BEN ONA ÇOK GÜVENDİM

Ben sürekli çalışıyordum ama bir şekilde para alamıyordum. Hep mekanlar suçluymuş gibi lanse ediyordu. Halbuki paraları almış ama ‘almadım’ diyordu. Ben ona çok güvendim kardeşim gibi seviyordum o da bana bunu yaptı.

