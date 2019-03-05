Kemal Gülman'dan Feryal Gülman'a ikinci boşanma davası 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) KARŞILIKLI boşanma davaları Yargıtay'da inceleme aşamasında olan Gülman çifti ikinci bir boşanma davasıyla yeniden karşı karşıya geldi. Sosyetenin ünlü isimlerinden, iş adamı Kemal Gülman'ın, 2013'te görülen ilk boşanma davalarının ardından eşi Feryal Gülman'ın ağır kusurlu davranışları bulunduğu iddiasıyla açtığı 500 bin TL'lik boşanma davasının görülmesine başlandı. Mahkemede Kemal Gülman'ın lehine damadı Ralfi Rafael Benbasat ve ikici eşinden olan oğlu Polat Gülman tanıklık yaptı.

Feryal Gülman 27 yıllık eşi Kemal Gülman’a 2013'te zina nedeniyle boşanma davası açarak 200 milyon TL tazminat istemişti. Mahkeme 2 yıl sonra verdiği kararda tarafları karşılıklı eşit kusurlu bularak boşamıştı. "Eşim beni aldatıyor" diyerek kendisinden 32 yaş büyük olan Kemal Gülman'dan 200 milyon TL tazminat, aylık 200 bin TL de nafaka talebi reddedilen Feryal Gülman, kararı Yargıtay'a taşımıştı.

İKİNCİ BOŞANMA DAVASI

Gülman çiftinin boşanma davasının Yargıtay'da incelemesi devam ederken Kemal Gülman, Feray Gülman'ın bu süreçten sonra basına yaptığı konuşmalar nedeniyle 'ağır kusurlu' sayılmasını isteyerek 500 bin TL tazminat isteyerek boşanma davası açtı.