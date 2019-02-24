Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

'YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSAN'

Chicago Başkonsolosluğu görevi sırasında Karpat’ın son 3 yılına tanıklık etme fırsatı bulduğunu kaydeden Acar, "Cumhuriyet ile yaşıt, çok ünlü ve çok büyük bir insan, yeri doldurulamaz bir insan. Ben görevim sırasında kendisinin 96 yıllık ömrünün son 3 yılına tanıklık etme fırsatı buldum. Kendisini belli aralıklarla Madison’daki evinde ziyaret eder, hoş sohbette bulunurduk. Onunla 2-3 saat oturup konuşmak bir kitap okumaya bedeldi. Çok üzgünüz. Ama mukadderat tabii ki. Üzülmekten, dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor." şeklinde konuştu.