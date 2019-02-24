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Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi.

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’daki Madison Hastanesi’nden teslim alınan tarihçi Karpat’ın cenazesi, öğle saatlerinde Chicago’ya getirildikten sonra Başkonsolos Umut Acar’ın (solda) nezaretinde Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim edildi. Acar, tabut başında dua etti.

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’daki Madison Hastanesi’nden teslim alınan tarihçi Karpat’ın cenazesi, öğle saatlerinde Chicago’ya getirildikten sonra Başkonsolos Umut Acar’ın nezaretinde Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim edildi.
Cenazenin, THY’nin Chicago-İstanbul seferini yapan Kınalıada uçağına nakline ise Başkonsolos Acar’ın yanı sıra THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu ve diğer yetkililer refakat etti.
Cenazenin uçağa alınmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Acar, "20 Şubat günü, Chicago’ya yaklaşık 2,5 saat mesafedeki Madison’da hayata gözlerini yuman büyük fikir adamı, tarih profesörümüz Kemal Karpat'ın naaşını THY uçağına yükledik. Kendisine Chicago’daki son görevimizi yaptık, şimdi Türkiye’ye uğurluyoruz." diye konuştu.

'YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSAN'

'YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSAN'
Chicago Başkonsolosluğu görevi sırasında Karpat’ın son 3 yılına tanıklık etme fırsatı bulduğunu kaydeden Acar, "Cumhuriyet ile yaşıt, çok ünlü ve çok büyük bir insan, yeri doldurulamaz bir insan. Ben görevim sırasında kendisinin 96 yıllık ömrünün son 3 yılına tanıklık etme fırsatı buldum. Kendisini belli aralıklarla Madison’daki evinde ziyaret eder, hoş sohbette bulunurduk. Onunla 2-3 saat oturup konuşmak bir kitap okumaya bedeldi. Çok üzgünüz. Ama mukadderat tabii ki. Üzülmekten, dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor." şeklinde konuştu.
Umut Acar, ünlü tarihçinin 25 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da toprağa verileceğini belirterek, "Karpat, 25 Şubat Pazartesi günü adına yakışır bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İstanbul’da Fatih Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Fatih Camii Haziresinde törenle toprağa verilecek. Böyle büyük bir ismi kaybettiğimiz için çok üzgünüz, milletçe başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.
Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan ünlü tarihçi Karpat, uzun süredir yaşadığı Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’da, 20 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü Madison Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Karpat ABD

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