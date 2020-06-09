Kemal Kılıçdaroğlu 90 gün sonra CHP Grup Toplantısı'nda!

Koronavirüs salgını nedeniyle 90 gündür TBMM'de toplanamayan CHP Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinden, iki gazetecinin casusluk iddiasıyla tutuklanmasına kadar ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle: Biz ülkemizde; nasıl huzura erişeceğiz? Ülkede özgür gazeteciler varsa, kalemini satmayan, vatandaşın derdini özgürce dile getiren gazeteciler varsa, özgürlükler varsa huzura öyle erişeceğiz. MÜYESSER YILDIZ’A SU VERMİYORLAR Özgür gazeteciler bizi bilgilendirmek istiyorlar, zor koşullarda görev yapıyorlar. Ama bir sabah bir haber geliyor, iki gazeteci sabahın köründe gözaltına alınıyor. İsmail Dükel, Müyesser Yıldız. Su vermiyorlar su! Müyesser Hanım’a su verilmiyor. Sevgili vatandaşlarım. Eğer bu memlekette bir casus aranıyorsa, bu memlekette devletin sırlarını peşkeş çekenler aranıyorsa o da Kozmik Oda’yı açanlardır. DARBE DÖNEMİNDE YAŞADIĞIMIZ OLAYLAR

Üç milletvekili arkadaşlarımızın milletvekillikleri düşürüldü, bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar. Yapılan yanlıştır. Anayasaya aykırıdır. Kendilerinin yaptığı bu anayasaya bile aykırıdır. TERÖRİSTİN TUTANAK TUTTUĞU OLAY SIR MIDIR? Enis Berberoğlu için devletin sırlarını açığa çıkarmaktan dava açıldı. MİT TIR’ları sır mıydı? O TIR’lara ilişkin tutanakları tutan hakim ve savcılar nerede? Terör örgütü üyeliğinden tutuklu. Teröristin tutanak tuttuğu bir olay nasıl sırdır? Şimdi kafa kafaya vermişler seçim kanununu nasıl değiştiririz diye düşünüyorlar. Nasıl değiştirirseniz değiştirin, siz gidicisiniz arkadaş… KORONAVİRÜS SALGINI Kovid-19 salgınında virüs kimsenin kimliğine bakmıyor. Dünyanın ortak sorunu haline geldi ve dünya ortak bir mücadeleyi geliştirmek istiyor. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara vatandaş olarak hepimiz uyalım, uymaya da devam edelim. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. "APARTMAN GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL ÇALIŞMALARIMIZ VAR" Bu süreçte apartman görevlileri var. Bütün apartman görevlilerine şükran borçluyum. Apartman görevlileri ile ilgili çok özel çalışmalarımız var, o çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte belediye başkanları ile beraber hayata geçireceğiz. Kuryeler var, güvenlik görevlileri var. Zor koşullarda görev yaptılar. En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarına. Eczacıları da buna dahil ediyorum. Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. En parlak beyinlerimiz tıp fakültelerine giderler. Hepsine şükran borçluyuz. Bazıları virüs kaptı, hayatlarını kaybettiler. Bizlerin sade birer vatandaş olarak gittiğimiz sağlık çalışanlarının tümüne yürekten şükranlarımızı sunuyoruz ve onları tekrar yürekten alkışlıyoruz. Dilek hemşireyi unutmadım. Virüs kapıyorsunuz, doğum yapıyorsunuz, çocuğunuzu kucağınıza almadan hayata veda ediyorsunuz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEMELERLE İLGİLİ ELEŞTİRİ Hastaları ilk karşılayan tıbbi sekretere verilmedi, güvenlik görevlilerine, sağlık işçilerine, temizlik yapan işçilere verilmedi. Hastaların yemeğini hazırlayan aşçılara verilmedi. En yoğun çalışılan radyoloji bölümüydü, verilmedi. Bu zamanda ayrımcılık yaparsan, sen devleti iyi yönetemiyorsun anlamına gelir. "DEDİK Kİ; EKONOMİK SOSYAL KONSEYİ TOPLA" Hükümete hangi tavsiyelerde bulunduk? Büyük bir iyi niyetle dedik ki, ekonomik sosyal konseyi topla. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan ne yapılacak buna karar verilmesi lazım. Çağıracaksın, işçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, sanayicisi, işvereni, Türk Tabipler Birliği orada olacak. Yani etkileyecek bütün tarafları çağırırsın. Hükümetsin sen. Biz yüz binlerce iş yerini kapatacağız, milyonlarca insan işsiz kalacak, ne yapalım, nasıl beraber çıkarız, bunun görüşülmesi lazım. Ziraat Odası Başkanı çiftçilerin görüşlerini aktaracak, sen de oturursun kendine göre bir çözüm üretirsin. On binlerce kantin kapandı, berberler, kahveler kapandı. Sosyal devlet olarak biz bu önlemleri aldığımızda ortaya çıkan sorunları nasıl çözeriz, bana anlatın diyecektin. Bunu yap dedik, ben bunu yapmam dedi.

"SİCİL AFFI ÇIKARALIM DEDİK" Bankalar, esnafı, sanayiciyi, turizmciyi kara listeye almış. Gelin sicil affı çıkaralım dedik. Sen para vermiyorsun, bari borçla ver dedik, yapmadılar. Biz söyledik ya çünkü. Süratle bir kamuda israfı önleme genelgesi çıkarın dedik. İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz diyor Bülent Arınç. Doğru söylüyor. Devlette israf önlensin demek, vatandaşla devlet arasında güven sağlansın demektir. Bunu önerdik, bu da olmadı. YENİ BÜTÇE ÇAĞRISI Şimdi yeni bir süreç başladı, üretim tercihi değişti. Yüz binlerce iş yeri kapanacak. Yeni bir bütçe yapmamız lazım. Devletin de gelirleri azalacak. Parlamento olarak biz Kovid-19 sürecini biz sosyal devleti de ayağa kaldırarak nasıl yapabiliriz? Yeni bir bütçe getir, yeni getiremiyorsan ek bütçe getir. Yeni bir orta vadeli program getir dedik. Neden bütçe istedik? 2020'de Türkiye yüzde 5 büyüyecek dediler. Gerçekleşen ne olacak, Numan Kurtulmuş açıkladı. Eksi 4.5 küçüleceğiz dedi. Demek ki bu bütçe baştan yok oldu. İşsizlik aynı. Düşük göstermişler şimdi zaten patladı gidiyor. Turizm için 34 milyar dolar hedefti. Öyle bir gelirin olmayacağı belli. Bütçe açığı 139 milyar liraydı. İlk 4 ayda bunun yüzde 52'si gerçekleşti.

STOPAJ VERGİSİNİ KALDIRMAK İÇİN KANUN TEKLİFİ Senin üç aylık kiranı ödeyeceğim demen lazım. Kiralamışsa 3 ayını ben ödeyeceğim diyeceksin. Getirecek kira kontratını ben onun 3 aylık kirasını ödeyeceğim. Kahveciler, pastaneler, berberler günlük yaşar ya. Yaptın mı bunu, yapmadın. Sadece o değil, esnafın başına bela olan bir stopaj vergisi var. Diyor ki devlet, bir miktar vergiyi kesip bana vereceksin. Ben vergi memuru muyum? Ben birisine ödüyorum, alacaksan mal sahibinden al kardeşim. Bunu da kaldıralım dedik. Bu konuda kanun teklifini TBMM'ye CHP verdi. Stopaj vergisini kaldırmak için kim el kaldırmıyorsa kara defterinin bir köşesine yaz. KREDİLER Bankalara kredi kartı, tüketici kredisi borcu var. Çalışmıyor, bankalar bana ödeyeceksin diyor. Sosyal devletin meraklanmayın demesi lazımdı. Bankalar Birliğini çağırıp 1 yıl yapılandırın, faizi de ben ödeyeceğim diyecekti. Devlet dediğiniz kurum budur. Vatandaşın sorununu çözen devlet, sosyal devlettir. Gerçi Halk Bankası'ndan kredi yapılandırması yaptılar ama Halk Bankası'ndan kredi alanların sayısı 567 bin. 1 milyon 753 bin esnaf sayısı var ama.