Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İYİ Parti'den gelen son çıkış sonrası böyle isyan etti: 'Bu zigzaglar beni...'

Son olarak bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının sorulması üzerine konuşan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, 'Bizim seçmen camide bile sol tarafta saf tutmaz. Kazanacak bir adayda karar verilmeli' demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözler sonrasında yakın çevresine dert yandığı gelen bilgiler arasında.

ADAY KİM OLACAK?

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Abdullah Gül... Hepsinin adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor. Millet ittifakında ismi bir adım öne çıkan isim ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu!

KILIÇDAROĞLU DERT YANDI: BENİ ÇOK YORUYORLAR

Özellikle İYİ Parti'den gelen adaylık çıkışları sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine dert yandığı ifade ediliyor. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun son çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu 'Bu zigzaglar beni çok yoruyor' dedi.

