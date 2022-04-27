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‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası olay oldu! Herkes bunu konuşuyor…

27.04.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı grup konuşması konuşulmaya devam ederken çok çarpıcı bir iddia geldi. CHP liderinin yaptığı konuşmada ‘kavgam var’ diyerek çağrıda bulunup ‘Ya bana katılın ya yolumdan çekilin’ ifadeleri artık adaylığını da açıkladığı şeklinde yorumlandı.

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası olay oldu! Herkes bunu konuşuyor…

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ sorusu Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı konuşma ile farklı bir boyut kazandı. Gelen son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı “çıkışı” parti kurmayları değerlendirdi. Kurmaylar, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil çıktığı yolu ilan etti” yorumunu yaptı.

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Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Gezi davasında alınan hapis kararlarının “bardağı taşıran son damla” olduğunu söyleyen kurmaylar, “İktidar herkese sopa gösterdi. Hiçbir suçu olmayan, daha önce serbest bırakılmış insanlar mahkûm edildi. Genel Başkanımız da konuşmasında, ‘Gösterdiğiniz sopadan başını eğecek kimse yok, biz dimdik başımızla yolumuza devam edeceğiz, bununla ilgili bugünden itibaren kendi yol yürüyüşümü herkese duyuruyorum’ diye bir mesaj verdi” yorumunu yaptı.

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‘ADAYLIK SİNYALİ'

Kılıçdaroğlu’nun bu mesajının sadece iktidara değil, sivil toplum kuruluşları ve siyasilere de olduğunu söyleyen CHP kurmayları, “Toplumun farklı kesimlerine ‘Zulmedenler kadar zulme sessiz kalanlar da pay sahibidir, sessiz kalmayın’ mesajıyla Cumhurbaşkanlığı yarışında çıktığı yolu daha belirginleştirdi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun hem “adaylık sinyali” hem de “düzeni değiştirmeye yönelik bir mesaj da verdiğini” belirten parti kurmayları şunları kaydetti:

“Genel başkan, ‘Ben bir yola çıktım. Artık bütün dava arkadaşlarım bir karar vermeli, ya çıktığım yolda benle yürürler ya da nerede yürümek isterlerse orada yürüsünler’ dedi. Bu sadece adaylığa yönelik değil, bir sistemi değiştirmekle ilgili bir meseleydi. Adaylık da dahil çıktığı yolu ilan etti ve ‘İnsanlar taraflarını belli etsin’ dedi. Bunu tüm halka, sivil toplum kuruluşlarına, siyasilere söyledi.”

‘İTTİFAKTA KARARLIYIZ’

Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masadaki diğer liderlere bir göndermede bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan kurmaylar, “Sayın Kılıçdaroğlu, 6’lı masadaki toplantıdan kısa süre sonra böyle bir konuşma yaptı. Önceki gün yapılan MYK toplantısında da ‘ittifakın tam bir kararlılıkla yoluna devam etmesinin kararlaştırıldığını’ anlatmıştı” bilgisini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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