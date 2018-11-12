Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

HDP'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li Ahmet Türk’ün Ankara’da sürpriz bir görüşmeyle ilgili açıklama geldi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, görüşmeyle ilgili partinin yetkili kurullarında alınmış bir karar olmadığını söyledi.

'SONRADAN ÖĞRENDİK'

Görüşmeden gerçekleşmesinin ardından haberdar olduklarını belirten Kurtulan, T24'e şu açıklamada bulundu.

“Bu görüşme partinin yetkili kurularında alınmış, önceden planmış bir görüşme değil. Sonrasında görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durum. Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz."

ANKARA'DA 5 YILDIZLI OTELDE BİR ARAYA GELDİLER İDDİASI

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yapması beklenen CHP ve HDP arasında gerçekleşen sürpriz görüşme gerçekleştiğini yazmıtı. Atilla 8 Kasım'da Ankara'daki beş yıldızlı bir otelde iki ismin gizlice buluştuğunu ve bu buluşmada bir medya patronunun da ikiliye eşlik ettiğini öne sürmüştü.