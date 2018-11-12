HABER

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Ankara kulislerini karıştıran Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesinin ardından HDP'den açıklama geldi. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, yaptığı açıklamada "Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

HDP'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li Ahmet Türk’ün Ankara’da sürpriz bir görüşmeyle ilgili açıklama geldi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, görüşmeyle ilgili partinin yetkili kurullarında alınmış bir karar olmadığını söyledi.

'SONRADAN ÖĞRENDİK'

Görüşmeden gerçekleşmesinin ardından haberdar olduklarını belirten Kurtulan, T24'e şu açıklamada bulundu.

“Bu görüşme partinin yetkili kurularında alınmış, önceden planmış bir görüşme değil. Sonrasında görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durum. Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz."

ANKARA'DA 5 YILDIZLI OTELDE BİR ARAYA GELDİLER İDDİASI

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yapması beklenen CHP ve HDP arasında gerçekleşen sürpriz görüşme gerçekleştiğini yazmıtı. Atilla 8 Kasım'da Ankara'daki beş yıldızlı bir otelde iki ismin gizlice buluştuğunu ve bu buluşmada bir medya patronunun da ikiliye eşlik ettiğini öne sürmüştü.

Atilla yazısının devamında şu bilgilere yer vermişti:

Kısa bir hal hatır sorma faslından sonra... Kruvasan, eski kaşar, bal, tereyağı ve kızarmış ekmek eşliğinde yapılan sabah kahvaltısında ilk sözü medya patronu alır;

NELER KONUŞULDU?

  • Türkiye hepimizin. Umarım bu görüşme Türkiye'ye huzur getirir!

Medya patronunu "Haklısınız" diye yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam eder;

  • Sayın Türk, Türkiye ağır bir süreç geçiriyor. Bu resmi bir ittifak görüşmesi değil ama bazı kritik yerlerde demokrasi ve adalet arayışında mutabakat içinde olabiliriz. Özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerinin sonucu Türkiye'yi yeniden şekillendirebilir!

TÜRK: BİZ KÜRTLER DE HATALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Kafasıyla Kılıçdaroğlu'nu onaylayan Türk'ün ağzından, daha önce hiç duyulmayan şu ilginç kelimeler dökülür;

  • Haklısınız efendim. Neler yapılabilir konuşalım. Biz Kürtler de hatalarımızı gözden geçirmeliyiz. Ulusal bir sorunu, sadece Kürt bakışıyla çözemeyiz!

Kılıçdaroğlu, somut önerilerini sorunca, Türk final konuşmasını yapar!

TÜRK: MANSUR YAVAŞ'A TABANIMIZ SICAK BAKMAZ

  • Tabanımızın oy vereceği isimler koyabilirseniz demokratik mutabakat olabilir. Mesela Ankara'da Mansur Bey'e (Mansur Yavaş'ı kastediyor...) tabanımız sıcak bakmaz! İstanbul'da bazı kritik ilçelerde de CHP listelerinden Kürt seçmene yakın isimlerle sonuç alınabilir!

09.15 civarında başlayan görüşme, 'prensip mutabakatı kararıyla' 10.45'te sona erdi.

Kürt siyasetini domine edebilen Ahmet Türk ile CHP liderinin 'demokrasi ve adalet ittifakı' başlığı ile el sıkışmaları... Özellikle İstanbul ve Ankara özelinde sürprizler yaşatma potansiyeli barındırabilir!


PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Mansur Yavaş ortak aday mı oluyor? Twitter'dan flaş açıklamaMansur Yavaş ortak aday mı oluyor? Twitter'dan flaş açıklama
CHP'de kritik gün! Bugünkü toplantıda adaylar belirlenecekCHP'de kritik gün! Bugünkü toplantıda adaylar belirlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türk HDP CHP Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 37 yorum
yaziklar olsun chp gibi partiye. ondan sonra neden oylar düşük neden akp kazaniyor derler. sen gidip terörisitle ittifak yapmaya kalkarsan halkta sana gereken cevabi verir..
@sedat1992 Sen git, Atatürk'e ayyaş diyen, ülkeyi borç batağına sokan Erdoğan'a oy ver.
@sedat1992 gereken cevabı İmralıda görüşürken Haburda davul çalarken Dolmabahçede mutabakat yaparken neden göstermediniz? Neredeydin o zaman?
gayet dogal.. GECENDE AKP HDP İLE AYNI OYU KULLANDI.. ONLARDA GÖRUSUYORLAR..ZATEN MAZİLERİNDE BİRLİKTELİK VAR..OSLO ANLASMASI MEGRİ MEGRİLER KIRMIZI HALILAR.. NE OLMUŞ SOYDI TURK OLAN BİRİYLE GÖRUSTUYSE..SEN BAK TURKİYE İÇİN İYİ BİR SONUÇ CIKARMI O ÖNEMLİ..
Eyy CHP su pkklilardan uzaklas mansur yavaş IYI parti adayi olsun destekle istanbulda biz sizi destekleyelim baransonun kardesi TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu hirsizlara ders verekim.. Ne Mutlu Türküm Diyene !...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesaj

AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

Mansur Yavaş ortak aday mı oluyor? Twitter'dan flaş açıklama

Mansur Yavaş ortak aday mı oluyor? Twitter'dan flaş açıklama

CHP'de kritik gün! Bugünkü toplantıda adaylar belirlenecek

CHP'de kritik gün! Bugünkü toplantıda adaylar belirlenecek

Süleyman Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...

Süleyman Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.