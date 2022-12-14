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Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti

14.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştireceği programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Berlin'e gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Berlin'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti.

RIFKIN DE KATILACAK

Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacağı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA PROGRAMI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını endüstri dönüşümünün oluşturacağı belirtilirken, danışman Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi. Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek. Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Almanya Kemal Kılıçdaroğlu

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