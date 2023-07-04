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Kemal Kılıçdaroğlu, Aytuğ Atıcı'nın görevine son verdi

04.07.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın parti içi eğitim sorumlusu görevini sonlandırdı. Atıcı'ya gönderilen yazıda "CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aytuğ Atıcı'nın görevine son verdi

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın görevi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün itibarıyla sonlandırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ATICI'YA YAZI GÖNDERİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan yazıda, "CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi.

İşte Kılıçdaroğlu imzalı o yazı:

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Aytuğ Atıcı Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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