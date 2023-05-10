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Kemal Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım

10.05.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin değer kaybederek günü tamamlamasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Borsa manipülatörlerini hedef alan Kılıçdaroğlu, "Sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 0,92 değer kaybetti. Daha önce borsa konusunda çok sayıda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı.

"BORSA MANİPÜLATÖRLERİ..."

Kılıçdaroğlu, attığı tweette "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" ifadelerini kullandı.

"15 MAYIS GÜNÜ BORSA'YA SORUŞTURMA EMRİ VERECEĞİM”

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğinı açıklayarak "Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim." açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, daha önce ise Twitter hesabında “Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız” mesajını paylaşmıştı.


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