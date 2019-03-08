Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

(HDP ile ittifak birliktelik var mı? Neden aday göstermedi?) İttifak yok. Onu HDP'ye soracaksınız. Bu vesile ile çağrı da yapayım. AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim.

(HDP konusu neden gündeme geliyor?) Onlara sormak lazım. Korkuyorlar. Seçmeni korkutarak oy almaya çalışıyorlar. Projelerimizi yarıştırabiliriz.

CHP NEDEN SAĞCI ADAY GÖSTERDİ? CHP SAĞA MI YÖNELİYOR?

Taşeronların hakkını savunmak sağcılık mı solculuk mu? Emekliye iki ikramiye istemek sağcılık mı solculuk mu? Biz halktan yana politika güdüyoruz. Sağ sol kavramları 1700'lü yılların kavramları. 21. yüzyılın sorunları 17. yüzyıl düşüncesiyle çözülemez.

Artık halkı savunmak, fakirin yanında olmak, gelir dağılımını eşitlemek bizim görevimiz. Bu sadece bizde değil tüm dünyada üç aşağı beş yukarı böyle. Geldiğimiz süreç demokrasiden yana olanlar ve karşı olanlar sistemidir. Cumhurbaşkanıyım diyorsa 82 milyonun Cumhurbaşkanı olmalıdır. Ülkenin yarısı olan vatandaşlara terörist muamelesi çekebilir, terörist diyebilir mi?