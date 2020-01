Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM toplantısının açılışında konuştu: (1)

Halkın da bu sözler nedeniyle AK Parti'ye destek verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "17 yıllık süre içinde arzu ettikleri her kanunu, her kararnameyi çıkardılar. İstedikleri bürokratları istedikleri yere atadılar. Yine bu süre içinde yargıya da bir şekli ile müdahale ettiler ve yargıda bugün hepimiz biraz üzülerek ve acıyarak izliyoruz ki siyasi otoritenin bir anlamda yan unsuru, yan kuruluşu haline dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde sorunumuz var, hiçbir anne ve baba eğitimden memnun değil. Bu 5 temel soruna 17 yılda çözüm üretmeyen ve tam tersine bu 5 temel sorunu, 17 yıllık bir süreç içinde derinleştiren bir siyasal yapı ve bir siyasal anlayışla karşı karşıyayız."

- "Sorunun nasıl çözüleceğini anlatmamız lazım

CHP olarak sorunları nasıl çözeceklerini vatandaşlara iyi anlatmaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, vatandaşların yüzünün şu anda CHP'ye döndüğünü söyledi.

Sık sık "Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur." dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler kızarlar, 'Neden siz bunu söylüyorsunuz?' diye. Bir kişinin can ve mal güvenliğinin olması için yargının bağımsız olması lazım. Yargı, siyasi otoritenin emrine girmişse ve kişiler haklarını aramak için yargıya başvurduklarında, yargı kararı verirken saraya bakıyorsa bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur." diye konuştu.

Ekonomide tam bir felaket yaşandığını ve mutfakta yangın olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidardakilerinse bir elinin yağda, bir elinin balda bulunduğunu öne sürdü.