Kemal Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiliyle ilgili dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e gönderildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sevk edildi. Fezlekelerin sekizi CHP, ikisi ise HDP milletvekillerine ait.

10 milletvekili hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM'ye gönderildi.

Hakkında fezleke düzenlenen CHP yöneticileri arasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba da bulunuyor.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün de dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.

Karma Komisyon'a sevk edildi

TBMM'ye yeni sevkedilen fezlekeler de, diğer dokunulmazlık fezlekeleri gibi TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması, karma komisyonun vereceği rapor doğrultusunda Meclis Genel Kurulu kararıyla mümkün oluyor.

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin TBMM üyeliği sürüyor ancak milletvekiliyken yargılanmalarının yolu açılmış oluyor.

