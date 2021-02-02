Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gösterilere ve gözaltılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle 'Asla aşağı bakmayacağız' diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz."

Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. #AslaAşağıBakmayacağız — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2021



