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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul edilemez

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul edilemez

02.02.2021 02:25 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin, "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gösterilere ve gözaltılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle 'Asla aşağı bakmayacağız' diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz."

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