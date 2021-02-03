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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

03.02.2021 00:01 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

"ÇALIŞACAK KİMSEYİ DE BULAMADI"

Boğaziçi Üniversitesine bir "kayyum rektör" atandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"İKTİDARA AÇIK BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Kılıçdaroğlu, bu akşam öğrencilere değil de onların anne ve babalarına seslenmek istediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." (AA)


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