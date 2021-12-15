Kemal Kılıçdaroğlu'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında dikkat çeken çıkış

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KARŞI DEĞİLİM"

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında sorulan soruya verdiği yanıtta, "Karşı değilim, arkadaşların görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

CHP liderine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin tepki çeken, "Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse" sözleri de soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Bu yanlış. Talihsiz bir açıklama" açıklamasında bulundu.

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen adaylık sorusuna, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda sorun yok" demişti. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'le ilgili olarak ise, "Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

