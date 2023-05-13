Kemal Kılıçdaroğlu'dan gece saatlerinde yeni video! Atatürk'ü anarak gençlere seslendi: Bütün dünya sizi konuşacak

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajlarıyla da seçmenlerine seslenmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz:)" diyen Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı.

"HEP BERABER KARAR VERMEMİZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İkinci yüz yıla giriyoruz gençler. Şimdi yeni bir neslimiz var sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüz yıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız yoksa bu yüz yılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak. Atatürk yeniliklere açıktı. Değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık en az Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi. Üreten, çalışan, sanat yapan bilime kafa yoran bağımsız ve kafası dik insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu. O dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu. Peki bizler sonra ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık sadece anan oldu. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler 'İçinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun. Bu olanlar için moralinizi bozmayın' derdi. 'Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil yeniyi inşa etmeye odaklayın' derdi. 'Olmuş olan için artık strese girmeyin olabilecekler için savaşın' derdi. 'Değişimin sırrı burada' derdi. 'Vatansever olun' derdi. En yüksek vatanseverlik resmi politikayı körü körüne kabul etmek değildir. Kendi topraklarındaki adaletsizlikleri söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir. Çünkü o zaman iç tartışmalar biter ve enerjinizi 85 milyonu dünya ile rekabete hazır etmek için harcamaya başlarsınız."

"TÜRKİYE DÜNYANIN UMUDU OLARAK GÖRÜLECEK"

"Peki sonra ne olur? Zehir gibi gençlerinle bilimle çığır açarsın. Işıl ışıl çocuklarınla sanatta sporda bayrağını göğe sabitlersin. Markalara buluşlara dünyaya heyecan veren çözümlere imza atarsın. Dünyanın en saygın parasına pasaportuna sahip olursun. Kimseye eyvallahın olmaz. İşte milliyetçilik budur gençler. Onurlu doğru ve vicdanıyla uyum içinde yaşamanın peşinde koşan insanların dayanışmasıdır milliyetçilik. 15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk tüm dünyaya mesaj verecek. Bu millet yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır. Ve bu özgürlük bütün dünyaya ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler, sizin vatanseverliğinizi, bu vatanı nasıl kurtardığınızı. Gençlere ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı olun"

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

