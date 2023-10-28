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Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

28.10.2023 22:29 | Son Güncelleme:
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Yenimahalle Belediyesi, Yeni Batı Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Parkı'nın açılışı için tören düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende konuşan CHP lideri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili de açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Yenimahalle Belediyesi, Yeni Batı Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Parkı'nın açılışı için tören düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı. Törende konuşan CHP lideri, Ankara'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu yeşil alanları büyüttüklerini aktardı.

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60 dönümlük alanı Ankaralılara kazandırdıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Başkaları olsaydı belki buraya gökdelen yapalım derdi ama burada yaşayanların tamamının ağaca ihtiyacı var, doğaya ihtiyacı var, gezmeye ihtiyacı var, yürümeye, konuşmaya ihtiyacı var. Bunların en güzel yapıldığı alan da parklardır. Parklarda insanlar düşüncelerini paylaşırlar, pikniklerini yaparlar, dedeler torunları ile beraber buraya gelirler. Dolayısıyla Ankara’yı yeşillendiren belediye başkanlarımıza, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

"BU CİNAYET BÜTÜN DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAPILIYOR"

İsrail’in Filistin’e karşı saldırısına ilişkin de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Çocukların öldürülmesi, yaşlıların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi asla ve asla doğru değil ve bu bir cinayettir. Bu cinayet, üzülerek ifade edeyim; bütün dünyanın gözleri önünde yapılıyor. Akan kanların bir an önce durması lazım, Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması lazım. Orta Doğu halkları hep şunu söylerler; bizim gazi Mustafa Kemal gibi bir Atatürk'ümüz olmadı. Olmadığı içindir ki bir türlü sırtımızı doğrultamıyoruz diye. Onlar bize öykünüyorlar. Bizim gibi olmak istiyorlar ve biz onlarla kardeşçe yaşamak istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz var, ortak inançlarımız var. Dolayısıyla inançlarımızı, kimliklerimizi, yaşam tarzlarımızı, çağdaş dünyanın ulaştığı düzeye ve onu aşmak için bir hedefe koymak zorundayız. O hedefi gerçekleştirdiğimiz zaman bölgemize de barış ve huzur gelecektir" diye konuştu.

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'CUMHURİYET'İN 100 YAŞINDA GELİŞMİŞ BİR DEMOKRASİYİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Yeri geldiğinde dünyaya teknoloji ile bilim ve kültürle meydan okuyan bir Türkiye inşa etmek için yola çıkacaklarını söyleyen CHP lideri, "Bu işin en temel noktası demokrasi. Cumhuriyet'in kalıcılığı demokrasiyle mümkündür çünkü demokrasi inşa etmek için en önemli ve en değerli adım artık Cumhuriyet'tir. Dolayısıyla Cumhuriyet'i beraber kutluyoruz, 100 yaşında umarım gelişmiş, huzurlu yaşayabileceğimiz bir demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, demokrasinin, Cumhuriyet'in temeli olduğunu da yine 1930’larda yaptığı açıklamayla ifade etmiştir" dedi.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK VURGUSU!

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarını kazanmak üzere” ifadesini kullandı.

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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu karar

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