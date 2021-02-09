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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce'nin istifasına ilk yorum

09.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce'nin istifasına ilk yorum

Muharrem İnce'nin CHP'den istifasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Muharrem İnce dün yaptığı açıklama sonrası e- devlet üzerinden CHP'den istifa etti. Konuyla ilgili ilk açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan gelmiş ve "Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz” diye konuşmuştu.

Haber Global'in haberine göre dünkü MYK toplantısında bazı kurmayların İnce’nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "CHP, Muharrem İnce 2018’de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde... Biz önümüze bakacağız... Bizim gündemimiz Türkiye’nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim" dedi.

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