Kemal Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla birlikte tarih yazacağız

Programın kapanış konuşmasını yapan Kılıçdarolu, açılışı yapılan meydanın kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Eğlenceler burada yapılacak. Toplantılar burada yapılacak. Mitingler burada yapılacak. Dolayısıyla kent nefes almış olacak. Belediye başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasında buranın satın alındığını ve dolayısıyla yüksek binalar değil, kentin yararlanması için alan olarak yapıldığını ifade etti. Ve alanı da kendi çalışanlarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Dolayısıyla bu toplantıya katılan 2 genel başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yürekten teşekkür ederim. İYİ Parti'nin sayın genel sekreteri de burada. Ona da şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

"MİLLET İKTİDARI OLACAK"

Kılıçdaroğlu, Yenimahallelilerin Fethi Başkana sahip çıktığını belirterek, "Çünkü onun nasıl çalıştığını, günün 24 saatini Yenimahalle’ye nasıl hizmet verdiğini en iyi Yenimahalleliler bilir. Yardımlar konusunda belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Olağanüstü çalışıyorlar. Diyorlar ya ‘Aç varsa siz doyurun’. Çekilin oradan Türkiye’deki bütün açları doyuracağız. Çekilin oradan; Türkiye’deki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin oradan; Türkiye’de her kuruşun hesabını veren bir millet iktidarı olacak. Biz bunları biliyoruz; yapacağız. Eğer belediye başkanlarımız bütün engellemelere rağmen bir tarih yazıyorlarsa halkın iktidarı olduğunda o tarihin çok daha görkemli bir şekilde ortaya konacağını onlar da çok iyi biliyorlar" diye konuştu.

"DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, güzel şeyler yapacaklarını belirterek, "Biz yapacağız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Bir tarih yazacağız. Siyasete ahlakı getireceğiz. Siyaset kirlilikten arındığı zaman meydanlar daha güzel olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman komşuluk ilişkileri çok daha güzel olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman TBMM itibarı çok daha yüksek olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman siyaset halka hizmete dönük olur. Biz bunları biliyoruz; yapacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber bekliyoruz hep beraber; seçimi bekliyoruz, gelecek o sandık, önümüze gelecek. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa gidip oy kullanırken eliniz vicdanınızda olsun, ahlaktan yana olsun, adaletten yana olsun, insandan yana olsun, dostlardan yana olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

