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Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 130 bin lira ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğana 130 bin TL ödemesine hükmetti.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasının karar duruşması görüldü.

GERGİN DURUŞMA

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı delillerin toplanmadığını, karar verilmesi durumunda duruşmayı terk edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da davayı kaybedeceklerini anladıkları için böyle bir tutum seçtiklerini belirtti. Duruşmada avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

130 BİN TL TAZMİNAT

Kararını açıklayan mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptığı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
ulan ne güzel be! hakkında ne iddia ederlerse etsinler, hukuk'u ele gecirdiysen mis gibi tazminat alabilirsin
@ekolokosayon_2017 yalan konuşmaycaksın söylediklerine kendide inanmıyor kafası çalışan hiçbir chp lide inanmıyor ama bazı man kafalılar inanıyor malesef yargı ele geçmiş miş buldunuz kolayı at iftirayı ceza ödeyince yargı ele geçmiş de
@moland belegelerin gercekligi halkbank tarafindan dogrulandi, acilan dava şahsi hesaplarin kanuna aykiri paylasilmasiyla ilgili, lutfen takim tutar gibi siyasi kisilikleri tutmayin
hem suçlu hem güçlü bu olsa gerek
Cumhurbaşkanı bu adam yüzünden zengin oldu. Bu nedir kardeşim ya. her ay 100-150 bin tazminat ödüyosun.
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