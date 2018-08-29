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Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu, döviz baronlarıyla hareket ediyor" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İspat etsin ben siyaseti bırakacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bugüne gelelim. O onurlu ve gururlu, kimseye ödün vermeyen, ekonomik bağımsızlığını sağlayan, Londra’ya gidip tefecileri ikna edebilir miyin diye çabaya girmeyen Mustafa Kemal’in Türkiyesi’nden Erdoğan’ın Türkiyesi’ne geldik.

-Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik bir öneri paketi açıkladık. İyi niyetle, Türkiye’yi, insanımızı, çocuklarımızı sevdiğimiz için.

Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde üst yönetimin tablosu yayınlandı. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hâla göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi.

Hukuk güvenliğini sağlamak zorundasınız. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasınız.

Enis Berberoğlu, Eren Erdem neden hapiste! Osman Kavala niye hapiste. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan… Düşüncelerini beğeniriz ya da beğenmeyiz ama bunlar sadece kalemleriyle düşüncelerini ifade ettiler.

Eğer devleti demokratik geliştirmezseniz süratle organize suç örgütüne dönüşebilir. Cumartesi Anneleri’ne bakın. Yerlerde süründürüyorsunuz o yaşlı kadınları, anneleri. Ben orantısız güç kullanan polislere bir şey demiyorum, talimatları verenlere söylüyorum. Hangi gerekçeyle anneleri yerlerde sürüklediniz. Bir suçu var, “Oğlumun mezarı nerede” diye sormak. Örgütlü suç devlette böyle oluşur.

Darbeler sonrası devlet organize suç örgütü niteliğine kavuşmuştur. Faili meçhuller o dönemlerde olmuştur. Türkiye’nin bundan kurtulması lazım.

Yasama organına talimat veren kişi, Merkez Bankası’na mı talimat vermeyecek. Merkez Bankası’nın dünyada da itibarı yoktur. Faizi, borsayı bir yükseltiyor, vurgunu vurup parayı dışarı götürüyor. Fakir fukaranın parasını.

Doları esas alarak yaptığınız ihaleleri TL’ye çevirin dedik. Müteahhit TC vatandaşı, ihaleyi veren devlet; sizin dolarla ne işiniz var. Niçin dolarla yaptınız. Karar almışlar, AVM’de dolarla kiralama olmayacakmış. Günaydın beyler günaydın. Onu bırak da yandaşlara verdiğin milyar dolarlık ihaleleri Türk Lirası’na çevirsene. Gücün yetiyor mu!

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
İlk önce ssk yı nasıl batırdığını anlat sen?
@xylt1 adam sskyı nasıl batırdığını tvlerde tartışalım dediği halde karşısına çıkan olmadı.iftira tma konusunda üstünüze adam yok.
adam ülkeyi batırdı siz hala mal gibi ssk diyorsunuz ki öyle birşey yok ssk ondan sonra battı
eleştirilerin bir kısmında haklı olabilirsin lakin konuşmanın çoğunda abd ağzıyla konuşuyorsun
8 seçim kaybetmiş, belge diye ortaya attığı her evrak sahte çıkmış, hiç bir iddaasını ispatlıyamamış birinin, bahsedilen bu iddaa ispatlansa bile istifa edeceğini sanmıyorum.. iddaayı ortaya atanında ispatlayamazsa istifa etmeyeceğini hepimiz biliyoruz.. sorsan biri klazötler altından der öbürü kandırıldık der.. kimse istifa etmez bu memlekette.. işin kötüsü bunlardan birini seçmek zorundayız -_-
@taximlei man belgeleri gerçekti.banka bu belgeler var dedi.ama iktidar anında olayı susüpusa çevirdi.diğer belgelerinde çoğu gerçek.ama iktidar hiç birisinin araştırılmasını istemiyor.
@sedatumut man belgelerini kimin yazdığınıda araştırdın mı :)) iktidar dediklerin 2 ay konuştu mecliste olayı nasıl suspustur o :D sosyal medyada her önünüze atılanı gerçek diye kabullenmeyinde bi ardını araştırın..
o yüzden gel muharrem ben seçilmezsem dolar 8 tl olur dedi ve o twiti geçen hafta sildi ...keMAL
Yani senin siyaseti bırakman Onların işine gelmez
ZATEN SİYASET SENİ BIRAKACAK...ÇOK AZ BİR SÜREN VAR MERAK ETME...
Sen siyaset yaptığını düşünüyorsun
senin siyasi hayatınmı var ki ? ? ?
dış mihraklar dış güçler faiz lobisi döviz baronları ... kendilerinde hiç suç yok sütten çıkmış ak kaşık
bu kaçıncı ispat etsin bırakırım diyisin reis hep ispat ediyor ama sen hep yerindesin :)
Tencere dibin kara seninki benden kara.. ismet pașa Türkiyesini de unutmadik hani..
her dediği doğru kim ne derse desin ..
akıl var mantık var..kemal efendi 9 seçimdir akp-rte karşısında hezimete uğramış bir partinin lideri..konuştukça yedi yumruğu milletten..belge gösterdi yedi yumruğu..patates soğanla oynadı yedi yumruğu..darbecilerle bir oldu, yedi yumruğu..pkk nın kıçına takıldı , yine yedi yumruğu..dolarla oynadı yine öyle..şimdi bu kemal akp nin halk için yaptığına , yapacağına hoşgörü ile bakar mı..marmaray'a sevinebilir mi..avrasya tüneli kemali mutlu eder mi..yeni hava alanı işine gelir mi..elbette hayır..çünkü ipleri fetoşun , kandilin elinde..talimat oralardan geliyor..chp nin işi çok zor...
SEN Mİ SİYASETİ BIRAKACAKSIN. DOKUZ KERE SEÇİM KAYBETMİŞSİN UTANMADAN KONUŞUYORSUN..GEÇTİ BORUN PAZARI ARTIK SANA OY YOK BUNU BİLESİN...ANCA GİDERSİN...
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