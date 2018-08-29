Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bugüne gelelim. O onurlu ve gururlu, kimseye ödün vermeyen, ekonomik bağımsızlığını sağlayan, Londra’ya gidip tefecileri ikna edebilir miyin diye çabaya girmeyen Mustafa Kemal’in Türkiyesi’nden Erdoğan’ın Türkiyesi’ne geldik.

-Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik bir öneri paketi açıkladık. İyi niyetle, Türkiye’yi, insanımızı, çocuklarımızı sevdiğimiz için.

Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde üst yönetimin tablosu yayınlandı. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hâla göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi.

Hukuk güvenliğini sağlamak zorundasınız. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasınız.

Enis Berberoğlu, Eren Erdem neden hapiste! Osman Kavala niye hapiste. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan… Düşüncelerini beğeniriz ya da beğenmeyiz ama bunlar sadece kalemleriyle düşüncelerini ifade ettiler.