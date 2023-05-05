Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü görüntülü arayarak kutladı

14 Mayıs tarihi yaklaştıkça adaylar çalışmalarını ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingler nedeniyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününde yanında olamadı.

Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüntülü konuştuğu anları sosyal medyadan paylaştı ve "Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm." notunu eşti.

Eşinin paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu ise "Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi’si. Ne dese haklıdır." ifadelerini kullandı. İkilinin paylaşımları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi’si. Ne dese haklıdır. https://t.co/Lm88MfCXxH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2023



