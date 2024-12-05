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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha! 65 yıl hapsi isteniyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.12.2024 16:34
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açıldı. Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava sayısı 18'e yükselirken davalar sonucunda istenen toplam ceza ise 65 yıl olarak açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha! 65 yıl hapsi isteniyor

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha açıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı yaptığı açıklamada açılan toplam dava sayısının 18, toplam cezanın ise 65 yıl hapis cezası ve aynı süre boyunca siyasi yasak olduğunu ifade etti.

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Celal Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını az önce öğrendik. Bugün itibarıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 oldu.

65 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 Yıl Hapis ve aynı süre boyunca Siyasi Yasak! Hukuksuzca devam eden soruşturmaların sayısına değinmiyorum bile...

Acaba neden bu denli yargısal mobinge maruz kalıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Neden korkuyorlar? Neden hâlâ üzerine gidiyorlar?

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Sadece doğruları söylemek, korkmadan haklı eleştirilerde bulunmak neden onları bu kadar ürkütüyor ve suç uydurmaya yöneltiyor?!

Yanıtlarını elbette biliyorsunuz... Ancak Erdoğan ve aynı gemide olanların anlamadığı bir gerçek var:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmaz, gerekliliğine inandığı mücadelelerden kaçınmaz ve hiçbir koşulda teslim alınamaz..."

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu dava
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