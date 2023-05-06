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Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu! Paylaşımı kısa sürede gündem oldu

06.05.2023 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir video geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" notuyla paylaştığı videoda, Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Türkiye'nin Türk dünyası ile geç başlayan ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu! Paylaşımı kısa sürede gündem oldu

CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o videosu...

"TÜRKİYE'Yİ ÇİN'E BAĞLAYACAĞIZ"

Twitter hesabından, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" notuyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Millet İttifakı, Batı yanlısı iftiralarında bulunuyorlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Ben Doğu-Batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye'nin Türk dünyası ile geç başlayan ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli kara yolu ile çift hat demir yolu hattı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak."

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:


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Çin Kemal Kılıçdaroğlu

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