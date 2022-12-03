Kemal Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşmasında konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satı başları:

"Türkiye bir daha asla böyle adaletsiz ve kutuplaşmış bir dönem yaşamayacak. Sürekli aynı girdaba düşen halkımız, ekonomik ve sosyal acılar çekti. Yeni bir tek adam aramıyoruz. Ülkemiz üzerindeki kara bulutları dağıtmada bir adım daha ileri adım atıyoruz. Bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline geldiği Türkiye'yi inşa edeceğiz. Mesele Mustafa Kemal’in o hayatını yeniden devreye almaktır.

"ELİMİZDE 3 BÜYÜK GÜÇ VAR"

Elimizde 3 büyük güç var; bize inan halkımız, sizler siyaset gücümüz ve dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü gücümüz.

"NE BİR KİŞİ VE PARTİ İÇİN ÇALIŞACAKLAR"

Bakınız bu 70 değerli isim ne bir kişi ve parti için çalışacaklar. Onlar vatanlari için çalışacaklar. Bay Kemal olmak böyle bir şeydir. Benim işim sistemi çalıştırmak ve kalıcı hale getirmektir.

