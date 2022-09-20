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Kemal Kılıçdaroğlu ile böyle helalleşti: 'Size çok hakaret ettim…’

20.09.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski bir AK Parti seçmeni olduğunu iddia eden yurttaşın helalleşmesi ile ilgili paylaşılan video dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Malatya’da, eskiden fanatik bir AKP’li olduğunu ve kendisine sosyal medyada çok hakaret ettiğini söyleyip helallik isteyen vatandaşla kucaklaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Kemal Kılıçdaroğlu ile böyle helalleşti: 'Size çok hakaret ettim…’

Kılıçdaroğlu eski AK Partili olduğunu söyleyen bir vatandaşla kameralar önünde helalleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Malatya’da kendisinden helallik isteyen bir yurttaşla kucaklaştığını gösteren video, bugün CHP’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

CHP’nin paylaşımında, Malatyalı vatandaşın Kılıçdaroğlu’na söylediği “Ben, bir AK Partiliydim, fanatiktim, size sosyal medyadan çok hakaretler ettim. Sabahtan beri şu köşede sizi bekliyorum, bana hakkınızı helal edin” sözlerine yer verildi ve “Genel Başkan’ımız, Malatya'da kendisinden helallik isteyen vatandaşla kucaklaştı” denildi.
Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisinden helallik isteyen yurttaşa “Helal olsun, gel kucaklaşalım" dediği ve sonra da sarıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Kemal Kılıçdaroğlu ak parti helal
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