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Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yıldır CHP başkanı?

04.11.2023 21:52 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı süreci sorgulanıyor. Kurultay'da 'son kez' vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı ve hayatı araştırılıyor. 2010 yılından beri CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu'nun yaşı, eşi ve özel hayatı da merak edildi. 'Kemal Kılıçdaroğlu kaç yıldır CHP başkanı' ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yıldır CHP başkanı?

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yıldır CHP başkanı?

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili aramalar akşam saatlerinde hız kazandı. Hali hazırda CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için rakibi Özgür Özel ile yarıştı. Sabah saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan kurultayda 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkanı belirlemek için oy kullandı. 2. turun ardından Özgür Gürel yeni genel başkan seçildi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili merak edilenler...

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948; Nazımiye, Tunceli doğumludur. 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanı olmakla birlikte Türkiye'nin ana muhalefet lideridir. 2002-2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. Haziran 2015'te İzmir 2. Bölge milletvekili olarak yeniden meclise girmiş, Mayıs 2023'e kadar bu görevini sürdürmüştür.

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Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ekonomi maliye bölümünden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) genel müdürlüğü yaptı. 2002 yılında CHP'ye katıldı ve ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Ardından 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP milletvekili olarak meclise girdi, aynı zamanda partisinin grup başkanvekilliği görevini üstlendi. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkan adayı oldu ancak oyların yüzde 37'sini alarak AK Parti adayı Kadir Topbaş karşısında seçimi kaybetti.

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2010 yılında 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin yüzdelik oyunu 5,11 puan artırdı. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler arttı. 2014, 2016, 2018 ve 2020'de yapılan kurultaylarda da yeniden genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu, CHP'yi Millet İttifakı çatısı altına soktu. CHP, 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde de ana muhalefet statüsünü korudu. 2019 yerel seçimlerinde partisi, 17 yıl sonra ilk defa AK Parti'ye karşı başkent Ankara'da aday Mansur Yavaş ile ve İstanbul'da aday Ekrem İmamoğlu ile kazandı. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı oldu, ikinci turda rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Kemal Kılıçdaroğlu, tapu memuru Kamer Kılıçdaroğlu (1921-1990) ile ev hanımı Yemuş Kılıçdaroğlu'nun (1922-2009) yedi çocuğundan dördüncüsü olarak 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde doğdu. Eski soyadı olan "Karabulut", 1950'li yıllarda babası tarafından, yaşadıkları köydeki herkesin soyadının aynı olması nedeniyle "Kılıçdaroğlu" olarak değiştirilmiştir. Kılıçdaroğlu İlk öğrenimine Erciş'te başladı ve ilk üç yılını burada okudu, dördüncü sınıfı Tunceli'de, beşinci sınıfı ise Genç'te tamamladı. Ticaret lisesinde eğitimini almak üzere Elazığ'a taşındı.

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Elazığ Ticaret Lisesi'nden 1967 yılında birincilikle mezun oldu. Lisans eğitimini 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ekonomi-maliye bölümünde (günümüzdeki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü) tamamladı.

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