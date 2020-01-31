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Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

6.8'lik depremin ardından incelemelerde bulunmak için Elazığ'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklama yaparken depreme yakalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6.8'lik depremin ardından incelemelerde bulunmak için Elazığ'a gitti. Sivrice Belediye Başkanı ile görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

KONUŞURKEN DEPREM OLDU

Kılıçdaroğlu konuşurken kısa süreli artçı bir deprem yaşanırken; CHP lideri, "Artçı sarsıntılar olabilir tabi. Deprem bölgesindeyiz." diyerek sözlerini sürdürdü.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Sivrice'de sayın belediye başkanımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Başkan bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde hasarlı binaların olduğunu söyledi.

Hep birlikte bu acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir, gönlümüz bir."

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