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Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 22:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi

LONDRA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

Kılıçdaroğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da, Dışişleri Bakanlığında Duncan ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Buradan İngiliz parlamentosuna geçen Kılıçdaroğlu, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ile görüştü.

Kılıçdaroğlu daha sonra Lansdowne Club’da İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi.

CHP lideri, yarın da Oxford kentinde öğrenci topluluğu The Oxford Union’da bir konuşma yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alan Duncan Emily Thornberry ingiltere Kemal Kılıçdaroğlu Lansdowne Club Londra

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