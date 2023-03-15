Kemal Kılıçdaroğlu'na sel bölgesinde protesto! Vatandaşlar araya girdi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da Abide kavşağındaki çalışmaları inceledi. Çalışmaları yürüten arama- kurtarma ekiplerinden bilgi alan Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, ülkenin sorunlarını gayet iyi bildiklerini ve bunu çözeceklerini ifade etti. Şanlıurfa’da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, kimsenin ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini belirterek, mayıs ayından sonra iktidara geldiklerinde yeni bir anlayışla zihniyeti tamamen değiştirerek, akılla ve bilimle sorunlara yaklaşacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"AKILLA VE BİLİMLE BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

"Öncelikle Şanlıurfa’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimiz az önce şikayetlerini dile getirdiler. Şunu ifade etmek isterim ki Şanlıurfa'da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buraya sadece Millet İttifakı’nın genel başkanları olarak değil biz buraya mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak geldik. Pek çok sorun var biliyorum. Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor bunu da biliyorum. İnsanların hayatlarını kaybetti görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Şikayetler var bunları da biliyoruz. Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli şehirler oluşur. Su mu olur, sel mi olur, aşırı rüzgar mı olur, deprem mi olur. Bu yüzden dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz? Şurada az önce gördük alt geçit yapmışlar. Yahu bir pompayı getirmek için suyu boşaltmak için Allah aşkına saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır. Bu nasıl devlet yönetimidir. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin. Tamamını çözeceğiz. Yeni bir anlayışla zihniyeti tamamen değiştirerek. Kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne ancak görevini yapmayıp ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa kimse kusura bakmasın ona da güle güle demek zorundayız. Hepimiz gelişmelerin farkındayız ne olduğunu biliyoruz. Az önce de ifade ettim; kimse kendisini umutsuz hissetmesin. Allah nasip ederse tüm bu sorunları bir arada çözeceğiz. Bir aradayız beraberiz. Ülkenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Kentlerin iyi yönetilmediğini de gayet iyi biliyoruz. Akılla ve bilimle bu sorunları çözeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Hiç endişe etmeyin."

KILIÇDAROĞLU'NA BAĞIRAN GRUBA VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Bölgede açıklamalar yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, bir grup 'Burası siyaset yeri değil. Acımız var. Bari burada siyaset yapmayın. Ortağınız HDP nerede? diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise araya girerek bağıran gruba tepki gösterdi. (DHA)



