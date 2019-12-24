Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı! İşte istenen cezalar

Kılıçdaroğlu’nun güvenlik amacıyla saat 13.50’de Rahim D.’ye ait eve alındığı kaydedilen iddianamede, eve bazı kişiler tarafında taş, sopa ve pet şişe atıldığı, bazı kişilerin de eve girmeye çalıştığı anlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kalabalığa konuşma yapması ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eve girmesinin ardından takviye kuvvetlerin güvenliği sağlamasıyla Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin saat 15.10 sıralarında evden çıkarıldığı ifade edildi.

Protestoların itişmelere sebep olduğu, bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun kalabalığın arasında kaldığı anlatılan iddianamede, oluşan sıkışıklık ve çıkan arbedede şüpheli Osman S.’nin Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yumruk attığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun saat 13.17 sıralarında cenaze töreninin yapıldığı alana girdiği anlatılan iddianamede, törene katılan bazı vatandaşların Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin aleyhine slogan attığı ve protesto ettiği kaydedildi. İddianamede, protestoların cenaze namazının ardından tekrardan başladığı bildirildi.

'KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK HİDDETLİ BİR RUH HALİNDEYDİM'

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli Osman S., uzaktan akrabası Kırıkçı’nın şehadet haberini aldıktan sonra cenaze törenine katılmak için Kırıkkale’den Çubuk’a geldiğini söyledi. Top arabasının arkasından gelen bürokratların bulunduğu bölümde arbede yaşandığını ve Kılıçdaroğlu’nun yuhalanmaya başlandığını kaydeden Osman S., kendisinin de Kılıçdaroğlu’nu yuhaladığını ifade etti. Şüpheli Osman S., "Daha önceki açıklamalarında PKK ve PYD terör örgütlerinin terör örgütü olmadıklarını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu’na yönelik hiddetli bir ruh halindeydim" dedi.

Osman S., bir süre sonra kendisinin de top arabasının bulunduğu bölgeye indiğini, arkadan kalabalık bir grubun gelmesi üzerine bölgenin sıkışmaya başladığını söyledi.

'KILIÇDAROĞLU'NA DENK GELDİ'

Kılıçdaroğlu’nun koruması olduğunu düşündüğü uzun boylu birisinin omuzuna vurması üzerine yumruğunu savurduğunu söyleyen Osman S., yumruğun Kılıçdaroğlu’na denk geldiğini savundu.