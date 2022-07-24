Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da "Bay Kemal" hamlesi! Profiline girenler...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’ndaki Milletin Sesi "Bay Kemal" sözüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. "Bay Kemal sözü sıradan bir söz değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın. Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın, erkek eşitliğini savunacaksın. Ve Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından CHP liderinden bir hamle daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun Twitter profiline girenler yaptığı güncellemeyi kısa sürede fark etti ve "Bay Kemal" adımı gündem oldu.

TWITTER PROFİLİNE "BAY KEMAL" YAZDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter profilindeki bio kısmına "Bay Kemal" yazısını eklediği görüldü. Kılıçdaroğlu'nun güncel profilindeki kişisel bilgiler bölümünde "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ve "Gençlerin Demokrat Amcası" ifadelerinin yanı sıra artık "Bay Kemal" ifadesi de yer alıyor. Kılıçdaroğlu daha sonra yalnızca "Bay Kemal" notunu düşerek bugün Balıkesir'de gerçekleşen konuşmasına ait görüntülerin yer aldığı bir video da paylaştı.





