Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '27 Mayıs' paylaşımı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 27 Mayıs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu 27 Mayıs mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz...

Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin "biz darbelere karşıyız" demeleri tam bir aldatmacadır..."





