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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 partinin anayasa için görüştüğü iddiasına yanıt

15.11.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 partinin anayasa için görüştüğü iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasanın toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim 4 partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok" dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin ortak bir anayasa çalışmasının olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu kamuoyunda tartışılıyor, ben de büyük bir hayretle izliyorum. Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) 2017 yılında bir toplantısı oldu. O toplantı Orta Doğu politikaları ile ilgiliydi. Ben de o toplantıya katıldım. O toplantıya Sayın Karamollaoğlu da katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Davutoğlu da o toplantıda vardı. Orta Doğu'yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin ekonomik, politik konularını masaya yatırıyor. Yine TÜSES anayasa konusunda da bir toplantı yaptı. O toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar, görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada 'Bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı' böyle bir şey yok" dedi.

'KAPISINI İLK ÇALACAĞIM PARTİ İYİ PARTİ OLUR'

Anayasanın toplumsal uzlaşmayla hazırlanması gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim 4 partiyle bir araya gelip, oturup, anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Demokrasiye inanan pek çok siyasi parti lideri de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz eder. Bunun için partiler kendileri özel olarak çalışıyorlar.

Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden ne anlaşılacağı konusunda. Hatırlarsanız Sayın Davutoğlu, bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde siyasi partileri ziyaret edip, kendi görüşlerini ifade edeceklerini söylediler. Eğer biz bir anayasa konusunda çalışma yapacaksak, önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İYİ Parti, Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır. Dediğim gibi böyle bir çalışma yok. Bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var. Bütün vatandaşlarımın bu gerçeği bilmesini isterim."

DHA

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