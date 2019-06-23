HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 21:10 | Son Güncelleme

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük. Bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bütün dünya demokrasiye inanan Türkiye'yle gurur duyuyor. Şunu söylüyorum. Halkımıza güveniyoruz. Kapalı kapılar ardından demokrasiye darbe yapıldı bu darbeye de İstanbullular son verecek diye güveniyordum. Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

DEMOKRASİ DESTANI YAZDIK

Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Hak, hukuk, adalet dedik. Herkes sesimizi duyurdu. Getirmek istediler. Engellemek istediler. En son İstanbul seçimlerinde engelleri aştık. Ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık.

Cumhuriyet'i demokrasiyle şimdi taçlandırıyoruz ve bunu güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımız sunuyorum. Anadolu'da bütün yürekleri İstanbul'da olan ve İmamoğlu'nu destekleyen yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

AK PARTİLİ, MHP'Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Meydan meydan gezen Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı'na ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bize destek veren AK Partili kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime MHP'li kardeşlerime HDP'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez, kapalı kapılar arkasında milletin iradesine darbe yapamaz.

İstanbul'da bir çocuğumuzun bulduğu bir slogandı. Güzel bir slogandı. Ekrem amca diyor 'Her şey güzel olacak.' Ve her şey çok güzel oldu. Ekrem beyin rakipleri kazanamamış olabilir ama kimse unutmasın kazanan demokrasidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır. Ve Ekrem başkan mazbatasını alacak ve hakkı ikinci kez teslim edilecek. Her başkana da nasip olmaz iki kez arka arkaya İBB Başkanlığına seçilmek. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese saygı göstereceğiz, herkesi kucaklayacağız."

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçim sonucu değerlendirmesiKaramollaoğlu'ndan İstanbul seçim sonucu değerlendirmesi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP 23 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçim sonucu değerlendirmesi

Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçim sonucu değerlendirmesi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Seçimi bilen anket şirketi Konda'dan açıklama

Seçimi bilen anket şirketi Konda'dan açıklama

AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir

AK Parti'den seçimin ardından ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.