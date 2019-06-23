Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
"Bütün dünya demokrasiye inanan Türkiye'yle gurur duyuyor. Şunu söylüyorum. Halkımıza güveniyoruz. Kapalı kapılar ardından demokrasiye darbe yapıldı bu darbeye de İstanbullular son verecek diye güveniyordum. Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.
DEMOKRASİ DESTANI YAZDIK
Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Hak, hukuk, adalet dedik. Herkes sesimizi duyurdu. Getirmek istediler. Engellemek istediler. En son İstanbul seçimlerinde engelleri aştık. Ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık.
Cumhuriyet'i demokrasiyle şimdi taçlandırıyoruz ve bunu güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımız sunuyorum. Anadolu'da bütün yürekleri İstanbul'da olan ve İmamoğlu'nu destekleyen yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
AK PARTİLİ, MHP'Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM
Meydan meydan gezen Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı'na ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bize destek veren AK Partili kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime MHP'li kardeşlerime HDP'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez, kapalı kapılar arkasında milletin iradesine darbe yapamaz.
İstanbul'da bir çocuğumuzun bulduğu bir slogandı. Güzel bir slogandı. Ekrem amca diyor 'Her şey güzel olacak.' Ve her şey çok güzel oldu. Ekrem beyin rakipleri kazanamamış olabilir ama kimse unutmasın kazanan demokrasidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır. Ve Ekrem başkan mazbatasını alacak ve hakkı ikinci kez teslim edilecek. Her başkana da nasip olmaz iki kez arka arkaya İBB Başkanlığına seçilmek. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese saygı göstereceğiz, herkesi kucaklayacağız."
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