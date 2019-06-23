Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bütün dünya demokrasiye inanan Türkiye'yle gurur duyuyor. Şunu söylüyorum. Halkımıza güveniyoruz. Kapalı kapılar ardından demokrasiye darbe yapıldı bu darbeye de İstanbullular son verecek diye güveniyordum. Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

DEMOKRASİ DESTANI YAZDIK

Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Hak, hukuk, adalet dedik. Herkes sesimizi duyurdu. Getirmek istediler. Engellemek istediler. En son İstanbul seçimlerinde engelleri aştık. Ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık.

Cumhuriyet'i demokrasiyle şimdi taçlandırıyoruz ve bunu güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımız sunuyorum. Anadolu'da bütün yürekleri İstanbul'da olan ve İmamoğlu'nu destekleyen yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

AK PARTİLİ, MHP'Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Meydan meydan gezen Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı'na ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bize destek veren AK Partili kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime MHP'li kardeşlerime HDP'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.