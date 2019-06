Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Hak, hukuk, adalet dedik. Herkes sesimizi duyurdu. Getirmek istediler. Engellemek istediler. En son İstanbul seçimlerinde engelleri aştık. Ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık.

Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez, kapalı kapılar arkasında milletin iradesine darbe yapamaz.

İstanbul'da bir çocuğumuzun bulduğu bir slogandı. Güzel bir slogandı. Ekrem amca diyor 'Her şey güzel olacak.' Ve her şey çok güzel oldu. Ekrem beyin rakipleri kazanamamış olabilir ama kimse unutmasın kazanan demokrasidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır. Ve Ekrem başkan mazbatasını alacak ve hakkı ikinci kez teslim edilecek. Her başkana da nasip olmaz iki kez arka arkaya İBB Başkanlığına seçilmek. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese saygı göstereceğiz, herkesi kucaklayacağız."

