Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdidi sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.
Ortak basın açıklamasında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdit ve hakaret içerikli mektubuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;
Erdoğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yer altı dünyasının lideri cevap veriyor. Türkiye'nin geldiği hale bakın. Hukukun olmadığı yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç devleti haline gelebilir. Nasıl olur da böyle bir açıklama buradan gelir. Bahçeli ile ilişkisi nedir bilmiyoruz ama ciddiye alınacak bir olay değil. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez.
Bir toplumsal uzlaşmayla bu ülkede güçlü demokratik parlamenter sistemi kuracğaız. Ben halkı savunuyorum, halkın çıkarlarını savunacağım. Birilerinin çıkarları için anayasa yapılmaz. Bu ülkede kim yaşıyorsa 83 milyon bir toplumsal uzlaşma ile anayasa çalışması yapacağız.
Bütün partilere randevu talebimiz oldu. Sayın Erdoğan'dan da talep ettim, Bahçeli'den de talep ettim. En temel mesele psikolojilerin yönetimi. Türkiye'de öyle bir psikolojik ortam var ki bir grup bir parti başka partilerle bir araya gelirse bu toplumsal uzlaşı oluyor, ama başka bir parti yapınca ihanet oluyor. Bu ihanet sözcüğü ile Türkiye'de siyasal sistem problemini aşmak mümkün değil. Bu ülkenin geleceği için umutla bakılacak bir demokratik sistemin vaktidir. Bunların tartışılıyor olması bile bizim için zaaftır.
Sayın Genel Başkan'a siyasi bir eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda ise, kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gerekiyor. Burada hukuk kuralları işler ve anayasal bir konuma sahip olan ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz. Burada Sayın Genel Başkan'ın tepki vermesine gerek olmaksızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkenin yöentiminden biz sorumluyuz kimse hele hele bir siyasi lideri tehdit edilemez denebilmesi lazım. Bu denmediği için bugün problem var. Reformlardan bahsedldiği günlerde eğer bi siyasi parti lideri açık şekilde tehdit ediliyorsa, öbür tarafta da toplum ayrıştırılıyorsa bunun sorumlusu iktidar olur.