Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdidi sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Ortak basın açıklamasında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdit ve hakaret içerikli mektubuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

ALAATTİN ÇAKICI'NIN TEHDİDİ

Erdoğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yer altı dünyasının lideri cevap veriyor. Türkiye'nin geldiği hale bakın. Hukukun olmadığı yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç devleti haline gelebilir. Nasıl olur da böyle bir açıklama buradan gelir. Bahçeli ile ilişkisi nedir bilmiyoruz ama ciddiye alınacak bir olay değil. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez.

'ANAYASA HAZIRLANDI' İDDİASI

Bir toplumsal uzlaşmayla bu ülkede güçlü demokratik parlamenter sistemi kuracğaız. Ben halkı savunuyorum, halkın çıkarlarını savunacağım. Birilerinin çıkarları için anayasa yapılmaz. Bu ülkede kim yaşıyorsa 83 milyon bir toplumsal uzlaşma ile anayasa çalışması yapacağız.