Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Değişim arzusunu toplumun her kesiminde görüyoruz. Şikayet etmeyen hiçbir kesim yok.

Sarayda oturup 4-5 yerden maaş alanların durumu gayet iyi, dış politikayla ilgili bir makale bile okumamış kişilerin büyükelçiliğe atandığını görüyorsunuz. Havuz medyasının da keyfi yerinde, onlara da kamu bankalarından kaynak aktarılıyor.