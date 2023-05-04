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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

04.05.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında konuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu KRT TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Değişim arzusunu toplumun her kesiminde görüyoruz. Şikayet etmeyen hiçbir kesim yok.

  • Sarayda oturup 4-5 yerden maaş alanların durumu gayet iyi, dış politikayla ilgili bir makale bile okumamış kişilerin büyükelçiliğe atandığını görüyorsunuz. Havuz medyasının da keyfi yerinde, onlara da kamu bankalarından kaynak aktarılıyor.

  • 4-4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Aslında bu sosyal yardımlar sınırlı sayıda ve şöyle bir propagandayla yapılıyor: Bakın iktidar değişirse siz bunları alamazsınız. Bir anlamda tehdit ediyorlar, aynı propagandayı yerel seçimlerde de yaptılar. Oysa hiçbir yardım kesilmedi, tam tersine arttı.

Ayrıntılar geliyor...

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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