Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'rant' eleştirisi! 'O 3-5 kişinin de Allah belasını versin'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Terörden uzak bir Türkiye istiyoruz. İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili asıl soruyu daha sormadık. Bu terörist sınırdan nasıl geçti? Kim geçirdi sınırdan? Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Bu topraklarda terör olmasın diye bağırıyorum, çağırıyorum. Daha pek çok hücrenin olduğu yazılıp, çiziliyor. Yani teröristler aramızda gezip dolaşıyor.

UYUŞTURUCU TERÖRİSTLERİ

Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Ciddi önlemler alın diyoruz. Uyuşturucu teröristleri de var aramızda. Onlar da gençlerimizi zehirliyorlar. Nasıl oluyor da tonlarca uyuşturucu bu ülkeye giriyor? Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarla fotoğraf çektirir mi? Bunu soruyoruz ona da kızıyorlar. Bunları da tutup hapse atacaksın. Teröristten ne farkı var bunların? Türkiye uyuşturucu baronlarının ve mafya babalarının hesaplaştığı bir yer haline geldi.

TAZİYE ÇIKIŞI

Terörle mücadele bir oy devşirme işi değildir. Birisi bir devleti suçlarken diğeri aynı devletin başkanının taziyesini kabul ediyor. Devlet böyle yönetilmez. Maden faciası oluyor sorumlu yok. Tren kazası oluyor, sorumlu ortada yok. Terörist sınırdan geçip geliyor, yine sorumlu yok.

ROKETLİ SALDIRI TEPKİSİ

5 yaşındaki bir çocuk sınır ötesinden atılan bir roketle hayatını kaybediyorsa, bu çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin boynunadır.

KADINA ŞİDDET

Ana muhalefet partisi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Aslında yapması gereken iktidar ama yapmıyor, yapamıyor.

KEMERKÖY'DE İMAR TARTIŞMASI

Gidiyorsunuz İstanbul Kemerköy'de büyük bir alanı imara açıyorsunuz. Niye kardeşim? İstanbul'a ihanetten vazgeçmediniz. Gözünüz paraya doymadı. Nerde yeşil var, hemen orayı imara açalım. 3-5 kişi kazanacak diye bunun hesabı içindeler. O 3-5 kişinin de Allah belasını versin. Bütün bunları yaparken de devletin polisini kullanıyorlar.

FİYAT ARTIŞLARI

Devleti yönetenlerin fiyat artışları karşısında başkasını suçlamaya hakkı yoktur. Peynir fiyatı et fiyatını geçti. Diyorlar ki bütün dünyada fiyatlar arttı. Ama hiçbir yerde fiyatlar yüzde 138 artmamıştır. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'da bile durum bu kadar vahim değil. Eğer birilerini suçlayacaksan önce kendi bakanlarını suçlayacaksın. Çiftçiye en büyük kazığı atanların birini bakan, diğerini bakan yardımcısı yaptın.

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