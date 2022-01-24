HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! "Beceriksizler"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! "Beceriksizler"

24.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerinde yaşanacak olan 3 günlük enerji kesintilerine ilişkin çok sert bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Beceriksizler" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! "Beceriksizler"

Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından çok sert bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler"

ALİ BABACAN'A ZİYARET

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: SON DERECE VAHİM BİR OLAY

Kılıçdaroğlu, "Organize sanayi bölgelerinde elektriğin kesilmesi, doğalgazın kesilmesi son derece vahim bir olay. 2022 ocak ayında varolan doğalgaz yüzde 32 seviyesine inmiş durumda. Devleti yöneten irade şunu görmek zorunda. Kışın doğalgaz kesilirse ne olacak? Depolar niçin doldurulmuyor. Neden sanayi üretiminde aksaklığa izin veriliyor?" dedi.

BABACAN: DOĞALGAZ REZERVLERİ DE DİKKATLİ YÖNETİLMEMİŞ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise bu konuda, "Sadece Merkez Bankası rezervleri tüketilmemiş, arka kapıdan ülkenin doğalgaz rezervleri de dikkatli yönetilmemiş" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Tutuklanmıştı! Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişmeTutuklanmıştı! Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.