Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! "Beceriksizler"

Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından çok sert bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler"

Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2022

ALİ BABACAN'A ZİYARET

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: SON DERECE VAHİM BİR OLAY

Kılıçdaroğlu, "Organize sanayi bölgelerinde elektriğin kesilmesi, doğalgazın kesilmesi son derece vahim bir olay. 2022 ocak ayında varolan doğalgaz yüzde 32 seviyesine inmiş durumda. Devleti yöneten irade şunu görmek zorunda. Kışın doğalgaz kesilirse ne olacak? Depolar niçin doldurulmuyor. Neden sanayi üretiminde aksaklığa izin veriliyor?" dedi.

BABACAN: DOĞALGAZ REZERVLERİ DE DİKKATLİ YÖNETİLMEMİŞ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise bu konuda, "Sadece Merkez Bankası rezervleri tüketilmemiş, arka kapıdan ülkenin doğalgaz rezervleri de dikkatli yönetilmemiş" dedi.

