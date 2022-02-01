Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a belge yanıtı! "Daha sana çok sürprizlerimiz olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi’ni anlatan Kılıçdaroğlu, "21 Ağustos 2020’de 21/B şartıyla ihale yapıldı" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Görmediğim belgeyi konuşmam sevgili Erdoğan daha dur bakalım daha sana çok sürprizlerimiz olacak. Arkadaşlara söyledim her biri tek tek açıklayacak o yolsuzluk belgelerini. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız sen hiç meraklanma" diye konuştu.

CHP olarak toplumun en yoksul kesimlerine son 5-6 yılda ilgi gösterdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Onlarla birlikte aynı sofraya oturduk. Onlarla beraber hem kendi hem Türkiye'nin sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Her soruna çözüm üretme gayretindeyiz. Bu bağlamda taşeron işçiler bizim attığımız en önemli adımlardan birisiydi. Onları örgütledik, dernek kurmalarını sağladık. Kadro taleplerini dillendirdik ve iktidar kadro vermek zorunda kaldı" dedi.

Kılıçdaroğlu, hastane bilgi yönetim sistemlerinde çalışanların Millet İttifakı döneminde kadro göreceklerini belirterek, "Bunların sayıları 2200 kadar. Hastanelerin beynini oluşturuyorlar. Onların da kadrolu çalışması lazım. Bu arkadaşlarıma sesleniyorum, az kaldı. Az kaldı, göreceksiniz, Millet İttifakı'nın iktidarında sizin kadrolarınız en kısa sürede verilecek, çalıştığınız hastanede çalışmaya devam edeceksiniz. Buradan söylüyoruz, yapıyorsanız yapın yoksa biz gelip yapacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

Zor günler yaşıyoruz, hep beraber. Ama bunları hep beraber aşacağız. Aşmanın yolu, birlik olmaktır, beraber olmaktır, adalette buluşmaktır, sevgide buluşmaktır, kucaklaşmada buluşmaktır, kimseyi ötekileştirmemektir ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bunu yapacağız inşallah.

Aynı şekilde terörle mücadele eden, kurşunla yaralanıp vücudunda mermi taşıyan pek çok kişi gazi sayılmıyor. Bunlar da geldiler, 'Bize de söz verdiler' dediler. Her seferinde 'Haklısınız.

Güneydoğulu bir anneden mektup geldi. 'Oğlum şehit oldu, köy koruyucusuydu' diyor. '11 çocuğuna ben bakıyorum' diyor. 'Şehit annesiyim, verilen aylık 281 lira 03 kuruş' diyor. Beşli çeteye gelince milyonlarca dolar, euro veriyorsunuz. Yazıktır günahtır. Bu devlet bu kadar mı fakirleşti.

İHALE İDDİALARI

Erdoğan önce AK Partiyi zapturapt altına aldı sonra partiyi kuran kurucuların tamamını tasfiye etti. AK Parti'nin akil insanlarını partiden tamamen dışları. Üçünü aşama AK Parti'yi ailesine peşkeş çekti. Dördüncü aşama devleti kendi ailesinin hizmetlerine boyun eğecek hale getirdi. TC tarihinde görmediğimiz bir olay. Bütün bu baskılara rağmen bürokrasinin nabzı atıyor mu diye bir video yayımladım. Oturduk dertleştik kamu görevlileriyle o ara gelen bir yolsuzluk dosyasını gündeme getirdim. İsim vermedim var efendim o dosyanın altında benim imam yoktur diye Erdoğan diğerleri çıktılar açıklama yaptılar. Bir bakan çıktı, arkadaşımıza dedin ki, telefonla bağlansın bütün sorularına cevap verelim diye fakat bizim arkadaşın telefonla bağlanmalarına izin vermediler. Nedir bu olay anlatayım. 3 Nisan 2018'de bir ihale yapılır, 3 milyar 198 milyon 443 bin 127 lirayı veren firma kazanır.

Firmanın özelliği gerçek bir ihale olması yarışmaya girmesi ve bunu kazanması .Artı finansmanını içeriden kendi karşılayacak ama ihaleyi beşli çeteden biri kazanmaz. Bunun üzerine ihale iptal edilir. Aradan bir süre geçer ihalede bazı değişiklikler olur yeniden ihaleye çıkılır. Bu ihale 21 B usulü ile yapılır. Bu sefer 3 milyar değil 9 milyar 449 bin liraya beşli çeteden birine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş doğru ben de biliyorum ama önemli bir ayrıntı var. Bunlar giderler yani beşli çete adına yurtdışından para toplarlar. 1 milyar 238 milyon Avro kredi anlaşması yapılır. Kredi anlaşmasının kefili Hazine'dir. Kamu borç yönetiminin raporu var. Erdoğan diyor ki Kılıçdaroğlu yalan söylüyor benim hiçbir imzam yok. Sen ihale komisyonunda değilsin ki sen talimat veren makamdasın. Diyorsun ki ihaleyi iptal edin bir süre bekleyin ihaleyi bizim çeteden arkadaşlara vereceğim. Bir de dışarıdan borç alacağım o borca da ben kefil olacağım diyorsun.

DOĞALGAZ KESİNTİLERİ

Cumhuriyet tarihinde karşılaşmadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Doğalgaz kesintileri başladı. Bu kadar yaygın bir olayla hiç karşılaşmamıştık. Ya ülkeyi yönetenlerin Türkiye'yi nereye getirdiklerini hep beraber görüyoruz. 12 Ekim tarihinde grupta bir konuşma yaptım; 'Devleti yönetenler önümüze kara kış geliyor topluma maliyetini iyi hesaplamalıdırlar. Bunların umurunda değil, ama biz insanımızı seviyoruz. Bunlar basiretsiz bir yönetim, doğalgaz alıyorsunuz değil mi dışarıdan, bunu depolayacaksınız.

Bizim Silivri'de Tuz Gölü'nde depolama tesislerimiz var. 9 Ekim itibariyle bu depolarda bulunan gaz miktarı 2 milyar 791 bin metreküp. Bu sadece 15 günlük ihtiyacımızı karşılıyor.' Ve bu açıklamayı yaptığım tarihten sonra depolardaki gaz sürekli azaldı. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. Ocak 2018'de depolarda yüzde 73 oranında gaz vardı; ocak 2019'da yüzde 72; ocak 2020'de yüzde 60, ekim 2021'de yüzde 54, ocak 2022'de yüzde 32. Bu rakamları açıkladıktan sonra Enerji Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ) internet sitesinden bütün rakamları kaldırdı. Şu devlet yönetimine bakın Allah aşkına. Millet gerçekleri öğrenmesin diye. Gerçekten yönetmekten acizleri üç adım sonrasını bilmiyorlar. Böyle bir devlet yönetimi hiç görmedim.

