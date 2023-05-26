Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez sosyal medyadan isyan etti: 'Yeter bu iftiralar yeter'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Teröristlerle kaseti bulunduğu yönündeki açıklamalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak "Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"SEN BÜYÜK BİR YALANCISIN DEMEKTİR"

"Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİSİN"

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

"GÜNAH VE PİSLİK İÇİNDE BOĞULDUN"

Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter."

Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2023



